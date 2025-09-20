"Allerta sicurezza": evacuato precauzionalmente il terminal 2 dell'aeroporto di Dublino

Il terminal 2 dell'aeroporto di Dublino è stato evacuato sabato come "precauzione di sicurezza" e le operazioni di volo potrebbero essere temporaneamente interrotte, ha dichiarato lo scalo in un post su X. La tv pubblica Rte ha riferito che la decisione di evacuare è stata presa a seguito di "un'allerta di sicurezza" e la polizia è sul posto. "La sicurezza dei passeggeri e del personale è la nostra massima priorità. Chiunque si trovi in aeroporto è pregato di seguire il personale fino ai punti di raccolta. Le operazioni di volo potrebbero subire temporanee interruzioni", ha avvertito, pregando i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea eventuali aggiornamenti. Al momento non è stato chiarito il motivo dell'allerta né se abbia qualche legame con l'attacco informatico che ha preso di mira la società Collins Aerospace che fornisce sistemi di check-in e imbarco a diverse compagnie aeree in scali in tutto il mondo.