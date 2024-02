Russia, mostrato alla madre il cadavere di Alexei Navalny: "Vogliono seppellirlo in segreto"

Lo ha affermato su social Kira Yarmysh, la portavoce del team del dissidente russo morto il 18 febbraio . Le autorità, che hanno fatto vedere per la prima volta il corpo alla madre, "la stanno ricattando" perché, "su ordine del Cremlino, le stanno mettendo condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei". La portavoce ha aggiunto che secondo quanto scritto nei referti medici, Navalny sarebbe morto per "cause naturali". Il Times ha invece raccolto elementi che indicano come Navalny sia stato ucciso con una tecnica del Kgb con un pugno sul cuore .

"Sono appena uscita dall'edificio del comitato investigativo della città di Salekhar, dove ho trascorso da sola quasi un intero giorno, senza assistenza legale", dice la madre di Navalny nel video. "Ieri seri sera mi hanno condotta all'obitorio, mi hanno mostrato mio figlio, hanno detto che hanno stabilito le cause della morte, che tutti documenti medici e legali sono pronti e io ho firmato la dichiarazione di morte: in base alla legge mi devono dare immediatamente Alexei, cosa che non hanno fatto".



"Ho visto Alexei ma non mi danno la salma" "Pongono condizioni, mi ricattano, dicendomi dove, come e quando deve essere sepolto Alexei: questa non è la legge. Arrivano degli ordini, dal Cremlino oppure dal comitato investigativo centrale, vogliono che venga fatto tutto in segreto, senza cerimonia, vogliono portarmi in fondo un cimitero, mostrarmi una tomba appena scavata e dirmi: ecco li c'è suo figlio. Io non sono d'accordo, voglio che ci sia la possibilità di dire addio a mio figlio, per tutti quelli che gli hanno voluto bene e per cui la sua morte ha rappresentato una tragedia personale".

"Sto registrando questo video perché hanno iniziato a minacciarmi guardandomi in faccia mi dicono che se non acconsento a funerali segreti qualcosa accadrà alla salma di mio figlio. Io non voglio speciali condizioni, voglio che tutto sia fatto in base alla legge. Esigo che mi diano il corpo di mio figlio", afferma Lyudmila Navalnaya nel video.