26 febbraio 2024 13:02

Alexei Navalny, ipotesi scambio con ufficiale russo detenuto in Germania

L'iniziativa doveva portare al rilascio anche di due cittadini americani detenuti in Russia in cambio di Vadim Krasikov, ex colonnello dei servizi di sicurezza russi Fsb, detenuto in Germania per omicidio