Torna a casa Alex Batty, nel 2017 fu rapito per entrare in una setta

Alex Batty è tornato a Oldham, nella provincia di Great Manchester, dalla nonna Susan Caruana di 68 anni, suo tutore legale.

"Sono felice di essere a casa per Natale", ha affermato ai media prima di partire per l'Inghilterra il 17enne scomparso nel 2017, all'età di 11 anni, durante quella che sembrava una semplice vacanza in Spagna, con la mamma e il nonno. Secondo gli investigatori, infatti, i due avevano progettato - prima della partenza - di rapire il piccolo e andare a vivere in una comunità "spirituale" in Marocco e poi sui Pirenei.