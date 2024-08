Albania, 19enne italiano muore dopo scontro tra moto d'acqua: arrestato il fratello della fidanzata

Nicola Iorio, 19enne italiano originario di Casal di Principe (Caserta), è morto in Albania dopo un incidente avvenuto domenica a circa un miglio dalla costa di Velipoja, nel nord del Paese vicino a Scutari, dove si trovava in vacanza. Secondo la polizia locale, in seguito a "manovre pericolose", la moto d'acqua di Iorio si sarebbe scontrata con quella del fratello della sua fidanzata, il 20enne Salvatore di Tella. I due hanno riportato ferite e sono stati trasferiti all'ospedale di Scutari, dove Iorio è deceduto. La polizia albanese ha reso noto di aver arrestato Di Tella per "omicidio colposo".