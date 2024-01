Alabama, Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto: primo caso al mondo | Onu: questo metodo potrebbe essere tortura

Il primo tentativo oltre un anno fa con un'iniezione letale andò male, trasformandosi in una vera tortura: gli operatori gli trafissero mani e braccia per più di un'ora con la siringa ma non riuscirono a trovare la vena, sospendendo l'esecuzione per il rischio di non riuscire a rispettare i tempi previsti. A mezzanotte di quel giorno, infatti, era scaduta l'applicabilità della condanna a morte. Poii l'Alabama ha deciso di riprovarci con un metodo alternativo mai sperimentato prima: l'ipossia da azoto.

Come funziona la condanna a morte con azoto

Ma come funziona l'ipossia da azoto? Si tratta di una pratica legale negli Stati Uniti e consiste nel far inalare a una persona azoto puro, uccidendola quindi per ipossia, cioè carenza di ossigeno. Un metodo che però è considerato contrario ai diritti umani da diverse organizzazioni non governative e anche dalle Nazioni Unite, secondo cui uccidere Smith in questa maniera equivarrebbe a una tortura. Come specificato in un protocollo pubblicato dallo Stato dell'Alabama, il condannato ha dovuto indossare un respiratore simile a quelli utilizzati per inalare ossigeno. Dalla maschera però è uscito gas di azoto, somministrato per almeno 15 minuti oppure per 5 minuti a partire dal momento in cui non viene più registrato il battito cardiaco. Secondo le autorità dell’Alabama, Smith avrebbe perso conoscenza in pochi secondi, per morire nel giro di pochi minuti. Sulla carta, dunque, non avrebbe provato dolore.