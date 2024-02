Usa, Corte Suprema Alabama: embrioni congelati sono esseri umani

Il pronunciamento ha innescato reazioni a livello nazionale e potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro in merito ai cosiddetti diritti riproduttivi

Il pronunciamento, la cui validità è limitata allo Stato dell'Alabama, ha comunque innescato reazioni a livello nazionale, e potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro in merito ai cosiddetti diritti riproduttivi. La Casa Bianca dal canto proprio ha già condannato il pronunciamento della Corte Suprema dell'Alabama, sostenendo che quest'ultimo "esemplifica il caos che ci aspettavamo quando la Corte Suprema (federale) ha revocato la sentenza Roe vs Wade, aprendo alla possibilità per la politica di dettare alcune delle decisioni più personali che una famiglia possa assumere".