Aggredì con un martello il marito di Nancy Pelosi, condannato all'ergastolo

Prima di perdere conoscenza, l'82enne fece in tempo a chiamare la polizia. De Pape ammise subito che la sua intenzione era di "rompere le rotule" alla speaker della Camera, se non avesse confessato le "bugie" dei democratici. L'uomo non si è mai scusato con la famiglia e anzi, in aula, ha letto una lunga dichiarazione in cui accusava il governo di aver organizzato gli attacchi dell'11 settembre 2001 e inveiva contro "rituali omicidi magici e malvagi" organizzati dai politici.