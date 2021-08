Afghanistan, von der Leyen: i Paesi aumentino le quote di accoglienza

Ansa

La presidente Ue Ursula von der Leyen lancia un appello a "tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan, europei e non", perché offrano "abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno. Siamo pronti ad aiutare gli Stati membri dell'Ue" che daranno accoglienza. La von der Leyen annuncia inoltre che al G7 porrà il tema dei reinsediamenti.