Afghanistan, volo umanitario dell'Ue consegna farmaci salvavita

Un volo umanitario dell'Unione europea ha consegnato a Kabul oltre 25 tonnellate di prodotti medici salvavita, per far fronte alla terribile situazione umanitaria in Afghanistan. A causa del conflitto e della siccità, circa la metà della popolazione dipende dall'assistenza umanitaria. "Il volo aereo finanziato dall'Ue consente alle Ong di fornire articoli sanitari e nutrizionali critici a chi ne ha bisogno", ha sottolineato la Commissione europea.