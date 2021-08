Afghanistan, Ue: evitare un nuovo 2015 ma agire ora

Ansa

"Dobbiamo evitare una crisi umanitaria, una crisi dei migranti e minacce alla sicurezza. Dobbiamo agire tutti insieme ora e non aspettare di avere grandi flussi migratori alle nostre frontiere, o terroristi più forti". Lo ha detto il commissario Ue agli affari interni, Ylva Johansson, spiegando che è "possibile evitare una situazione come quella del 2015". Per farlo, occorre però "agire per sostenere la gente in Afghanistan".