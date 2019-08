Afghanistan, Trump: con accordo talebani, riduciamo soldati a 8.600

Gli Stati Uniti manterranno 8.600 soldati in Afghanistan dopo che sarà firmato l'accordo di pace attualmente negoziato con i talebani per porre fine a 18 anni di guerra. Lo annuncia Donald Trump intervistato dalla radio di Fox News. "Ridurremo il nostro contingente a 8.600 uomini e poi vedremo - ha chiarito il presidente Usa -. In Afghanistan rimarremo comunque sempre presenti".