Afghanistan, talebani: nessun summit finché rimangono le truppe straniere

ansa

I talebani annunciano che non parteciperanno al summit in Turchia promosso dagli Usa finché "ci saranno truppe straniere in Afghanistan". Lo ha detto il portavoce Mohammad Naeem. La Conferenza si sarebbe dovuta tenere il 16 aprile secondo i media turchi, e l'ufficio politico dei talebani aveva affermato che l'Emirato islamico stava "valutando" se prendervi parte.