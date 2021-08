Afghanistan, talebani: amnistia per chi ha collaborato con gli occupanti

Ansa

I talebani promettono una "amnistia generale" per chi ha collaborato con il governo di Kabul e le "forze occupanti". In un comunicato ufficiale l'Emirato islamico assicura che i diplomatici stranieri "non verranno toccati", così come le proprietà private e imprenditoriali. Intanto, per permettere l'evacuazione dell'ambasciata di Kabul, gli Usa invieranno complessivamente 8mila soldati tra l'Afghanistan e la regione del Golfo Persico.