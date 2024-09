Afghanistan, summit donne: comunità internazionale agisca contro apartheid

La comunità internazionale "deve ritenere i talebani responsabili delle continue violazioni dei diritti umani in Afghanistan" e "riconoscere le politiche di apartheid di genere". E' quanto si legge nella Dichiarazione di Tirana, adottata al termine dell'All-Afghan Women Summit, a cui hanno partecipato in Albania oltre 120 donne afghane provenienti da diversi Paesi. Le donne hanno chiesto poi alla comunità internazionale di "non riconoscere il regime talebano al potere come governo legittimo dell'Afghanistan".