Afghanistan, senatore di Helmand: 21 civili morti in raid recenti

Un senatore afghano ha affermato che 21 civili sono rimasti uccisi in recenti raid aerei nella provincia meridinale di Helmand, compresi donne e bambini. Secondo Mohammad Hashim Alkozai, in uno degli attacchi aerei sono rimasti uccisi 13 civili, otto in un altro e cinque persone sono rimaste ferite. In entrambi i casi si tratterebbe di attacchi lanciati venerdì nel distretto di Sangin, dove sono in corso scontri fra le forze afghane e talebani.