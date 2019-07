Afghanistan, prove di dialogo in Qatar tra talebani e governo

Prove di dialogo in Qatar tra i talebani e responsabili del governo afghano, che però "parteciperanno solo a patto di operare su un piano di parità". A riferirlo è Markus Potzel, rappresentante della Germania per l'Afghanistan. Come noto, i talebani finora hanno rifiutato di negoziare con il governo del presidente Ashraf Ghani. Zalmay Khalilzad, il negoziatore americano, ha affermato che tale dialogo è "essenziale" per siglare un accordo di pace.