Afghanistan, portavoce talebani: l'ordine è di non entrate a Kabul

"L'Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in citta'". Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. I residenti confermano pero' la presenza di "combattenti talebani armati nel nostro quartiere" anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.