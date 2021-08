Afghanistan, Pentagono: "Minacce all'aeroporto di Kabul ancora attive"

Le minacce di sicurezza per l'aeroporto di Kabul sono "ancora attive, molto reali e molto dinamiche. Le stiamo monitorando in tempo reale". Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono, John Kirby, precisando che "altre truppe Usa hanno lasciato lo scalo afghano" e ribadendo la data del 31 agosto "per il ritiro definitivo".