Afghanistan, Onu: oltre 100 ex governativi uccisi da talebani

Afp

I talebani e i loro alleati sono accusati in un rapporto delle Nazioni Unite di aver ucciso più di cento ex membri del governo e delle forze di sicurezza afgane che lavoravano con le truppe straniere. Questo documento rileva anche una severa restrizione dei diritti umani in Afghanistan dall'istituzione del governo talebano in estate, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne e il diritto a manifestare.