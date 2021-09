Afghanistan, Onu convoca 13 settembre riunione su aiuti

facebook

L'Onu è "solidale con il popolo afghano". Il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha convocato per il 13 settembre a Ginevra una riunione ministeriale ad alto livello degli Stati membri per affrontare le crescenti esigenze del paese. Lo ha annunciato in una nota il portavoce Stephane Dujarric, spiegando che le Nazioni Unite chiederanno "un aumento rapido in materia di finanziamenti".