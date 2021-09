Afghanistan, Nato: non torni ad essere un rifugio per i terroristi

Afp

"La Nato e l'intera comunità internazionale non accetteranno che l'Afghanistan torni ad essere un rifugio per i terroristi". Lo scrive su Twitter il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, sottolineando che "i talebani devono mantenere i loro impegni, anche in materia di diritti umani e per un passaggio sicuro".