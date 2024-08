Una persona è morta e 11 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba su un minibus nella capitale dell'Afghanistan, Kabul. L'esplosione è avvenuta in un quartiere dove vivono molti musulmani sciiti, una minoranza storicamente perseguitata in Afghanistan. Il numero delle esplosioni di bombe mortali e di attacchi suicidi è diminuito notevolmente dopo la presa del potere dei talebani nel 2021. Tuttavia diversi gruppi armati, come l'Isis, rappresentano ancora una minaccia.