Afghanistan, Massud: "Pronti a un governo inclusivo con i talebani"

Ansa

"Siamo pronti a formare un governo inclusivo con i talebani attraverso negoziati politici". Lo ha dichiarato Ahmad Massud, considerato il leader della nuova resistenza ai talebani, che ha, però, chiarito che "ciò che non è accettabile è la formazione di un governo afghano caratterizzato dall'estremismo, che rappresenterebbe una seria minaccia, non solo per l'Afghanistan ma per la regione e il mondo in generale".