Afghanistan, lanciato razzo contro blindato italiano: nessun ferito

Un razzo Rpg è stato lanciato contro un mezzo blindato militare italiano nell'ovest dell'Afghanistan, a circa 20 chilometri da Herat, in un'area in cui era in corso un'attività di addestramento. Nessuno è rimasto ferito. Il razzo non ha colpito direttamente il mezzo, ma è esploso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge alla parte posteriore del blindato.