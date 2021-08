Afghanistan, la Turchia ha iniziato il ritiro delle sue truppe

Afp

La Turchia ha avviato il ritiro delle sue truppe dall'Afghanistan. "L'evacuazione dei nostri uomini è iniziata dopo aver valutato la situazione attuale e le condizioni", scrive in una nota il ministero della Difesa di Ankara, aggiungendo di aver contribuito in questi giorni a evacuare 1.129 civili. Ankara aveva proposto di mantenere il suo contingente di 600 uomini per la sicurezza dell'aeroporto, ma i talebani vogliono il ritiro di tutte le truppe straniere.