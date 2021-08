Afghanistan, l'Onu ai talebani: mantenete promesse su diritti umani

Ansa

Le Nazioni Unite hanno chiesto ai talebani di onorare le proprie "promesse", compresa l'amnistia per chi ha collaborato con gli stranieri, l'inclusività nei confronti delle donne e il mantenimento della frequentazione scolastica per le bambine. "I talebani hanno fatto molte dichiarazioni all'apparenza rassicuranti, ma i loro atti parleranno più delle parole", ha ricordato il portavoce per i diritti umani dell'Onu.