Afghanistan, Johansson: "No aiuti ai talebani se non rispettano diritti"

L'Unione europea "esercita pressioni sui talebani. Abbiamo congelato gli aiuti allo sviluppo e questo non cambierà finché il nuovo regime non rispetterà i diritti fondamentali e delle donne". Lo ha detto il commissario Ue all'interno, Ylva Johansson. "Questa è una sorta di sanzione", ha aggiunto, spiegando anche che "vedremo se far arrivare gli aiuti in un altro modo".