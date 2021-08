ufficio-stampa

Vista l'avanzata dei talebani, sono in corso le operazioni per il rientro in Italia del personale dell'ambasciata a Kabul e dei connazionali presenti in Afghanistan. La partenza del volo per il rimpatrio è prevista per le 21:30 locali. Sabato la Farnesina aveva mandato una mail a tutti gli Italiani presenti nel Paese invitandoli a ritornare in Italia tramite il volo messo a disposizione dall'aeronautica militare.