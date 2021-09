Afghanistan, Guterres: mantenere dialogo con i talebani

ansa

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si dice a favore di un "dialogo" continuo con i talebani in Afghanistan, temendo un impatto anche nel Sahel dello scenario verificatosi quest'estate in questo Paese. "Dobbiamo mantenere un dialogo con i talebani, in cui affermiamo direttamente i nostri principi; un dialogo con un sentimento di solidarietà con il popolo afghano", ha affermato.