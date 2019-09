Afghanistan, governo: accordo con talebani solo dopo le elezioni

Il governo afghano farà un accordo di pace con i talebani solo dopo le elezioni programmate per il 28 settembre. Lo rendono noto fonti locali. "Un accordo di pace non può essere legittimo senza elezioni", ha dichiarato il portavoce della presidenza Sediq Seddiqi, sottolineando i timori per la sicurezza in vista del voto. I talebani hanno minacciato attacchi ai seggi avvertendo la popolazione di non andare alle urne.