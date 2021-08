Afghanistan, gli Usa inviano altri mille militari all'aeroporto di Kabul

-afp

L'esercito degli Stati Uniti invierà un ulteriore battaglione di circa mille militari per garantire la sicurezza all'aeroporto di Kabul. Lo ha fatto sapere il Pentagono. L'annuncio è un segnale del protratto caos all'interno dello scalo, dove migliaia di afghani si sono riversati per tentare di fuggire mentre il Paese cade in mano ai talebani.