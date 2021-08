Ansa

I talebani devono garantire la sicurezza di chi intende lasciare l'Afghanistan dopo la loro presa di Kabul. Lo sottolineano i ministri degli Esteri del G7 nella dichiarazione finale di un video summit sulla crisi afghana convocato dalla presidenza britannica. Nella dichiarazione, i Sette si impegnano inoltre a lavorare con altri "partner" internazionali per sostenere "una soluzione politica inclusiva" per il futuro del Paese, non senza invocare la fine delle violenze e il rispetto dei diritti umani.