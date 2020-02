Afghanistan, forze Usa: "Due i nostri soldati morti"

Sono due i soldati Usa morti e sei i feriti nello scontro a fuoco avvenuto sabato nella provincia orientale afghana di Nangarhar, roccaforte dei talebani ma anche dell'Isis. A confermarlo sono le stesse forze Usa in Afghanistan. "Due soldati Usa sono stati uccisi e sei altri feriti in uno scontro a fuoco l'8 febbraio nel distretto di Sherzad, nella provincia di Nangarhar. I feriti hanno ricevuto assistenza medica in una struttura Usa".