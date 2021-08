Afghanistan, Draghi: "Impegno dell'Italia è proteggere chi ha collaborato"

Afp

Il premier Mario Draghi ha ringraziato le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. "L'impegno dell'Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione. Siamo al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani e in particolare quelli delle donne", si legge in una nota di Palazzo Chigi.