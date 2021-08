Alle 8 è decollato da Kabul un C130 dell'Aeronautica militare che ha evacuato 99 cittadini afghani. Nella notte un altro C130 era partito dalla capitale afghano con 95 persone a bordo e, dopo uno scalo tecnico, tutti saranno trasportati con i KC767 in Italia. In giornata altri due C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul. Intanto, atteso a Fiumicino un KC767 con 200 afghani evacuati, fa sapere il ministero della Difesa.