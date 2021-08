Afghanistan, Casa Bianca evoca sanzioni ai talebani su diritti donne

Ansa

Gli Usa evocano lo strumento delle sanzioni nel caso i talebani non rispettassero i diritti umani, in particolare quelli delle donne. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing alla Casa Bianca. Sullivan non ha però voluto anticipare alcuna misura. "Illustreremo direttamente ai talebani quali saranno costi o incentivi per i loro comportamenti", ha detto.