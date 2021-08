Afghanistan, calca all'aeroporto di Kabul: almeno 17 feriti

Twitter

Almeno 17 persone sono rimaste ferite nella calca all'aeroporto di Kabul, dove da giorni migliaia di afghani si affollano nella speranza di lasciare il Paese. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza della Nato. Ai civili, che cercavano di partire dopo la conquista della capitale da parte dei talebani, era stato detto di non radunarsi nella zona dello scalo a meno che non avessero un passaporto e un visto per viaggiare.