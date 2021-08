"Nessun pentimento" in merito alla decisione di completare il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan alla fine del mese. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mentre i talebani continuano a guadagnare terreno nel Paese. "Non rimpiango la mia decisione, gli afghani devono iniziare a combattere per se stessi", ha detto il capo della Casa Bianca.