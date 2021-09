Afghanistan, Biden: "Basta col passato, è ora di guardare al futuro"

Ansa

"E' ora di guardare al futuro, basta con il passato". Lo ha scritto in un lungo post su Facebook Joe Biden, ribadendo "come fosse giunto il momento di chiudere venti anni di guerra in Afghanistan". Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che "è ora di guardare a un futuro più sicuro e che onori coloro che hanno servito il nostro Paese".