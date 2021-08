"La decisione di lasciare l'Afghanistan è stata giusta". Così Joe Biden , sottolineando come sia già morti troppi soldati Usa e non potesse essere un dovere degli Stati Uniti combattere una guerra per la quale lo stesso esercito afghano si è tirato indietro, nonostante gli Usa avessero fornito formazione e strumenti. "La nostra missione in Afghanistan non è mai stata pensata per costruire una nazione, ma per combattere il terrorismo ", ha quindi aggiunto.

"Scelta tra accordo Trump o combattimenti" Biden ha quindi ricordato come le modalità del ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan siano state, a suo tempo, concordate da Trump: "La scelta che avevo era proseguire l'accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere", ha quindi spiegato.

"Continueremo a sostenere il popolo afgano" Il ritiro delle truppe, ha spiegato Biden, non significa tuttavia l'abbandono della popolazione del Paese. "Continueremo a sostenere il popolo afgano attraverso la diplomazia così come facciamo in tutto il mondo. I diritti umani devono occupare il posto d'onore della nostra politica estera". Inoltre, "se necessario" gli Usa

condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan.

Biden ha ammesso che il Paese è caduto nelle mani dei talebani più velocemente di quanto previsto, ma ha anche chiarito come non intenda "chiedere alle nostre forze armate di combattere una guerra civile senza fine. Non è nel nostro interesse, non lo chiedono gli americani e non lo meritano le nostre truppe".

"No a un altro Vietnam" "Non voglio che si ripeta in Afghanistan quello che abbiamo vissuto in Vietnam - ha poi detto Biden -. So che sarò criticato però preferisco essere criticato piuttosto che aspettarmi che ancora un altro presidente, il quinto, debba prendere queste decisioni. Questa è la decisione giusta per noi, per il nostro popolo e per i nostri coraggiosi militari che hanno servito la nazione. E' la decisione giusta per l'America".

"Se talebani attaccano durante evacuazione risposta immediata" Quanto all'evacuazione dei cittadini americani presenti in Afghanistan, Biden è stato netto. "Nei prossimi giorni - ha spiegato il presidente Usa - evacueremo migliaia di cittadini americani che sono in Afghanistan. Abbiamo detto ai talebani che se dovessero essere attaccati membri del nostro contingente la risposta sarà immediata e decisa".