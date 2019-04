Afghanistan, attacco contro ministero a Kabul: sette morti

Quattro civili e tre poliziotti sono rimasti uccisi nell'attacco al ministero dell'Informazione di Kabul, in Afghanistan. Lo hanno fatto sapere le autorità locali, dopo che l'assedio e gli scontri sono durati per circa sei ore. Altri otto civili sono rimasti feriti. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che i negoziati tra il governo di Kabul e i talebani sono stati sospesi, ma gli estremisti hanno dichiarato di non essere responsabili.