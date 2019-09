Afghanistan, aperti seggi per le presidenziali: timore di attentati

Alle 7 locali (le 4:30 in Italia) sono stati aperti i seggi per le elezioni presidenziali in Afghanistan, con 9 milioni e mezzo di persone chiamate al voto entro le 15 (le 12:30 italiane). Quasi 5mila sedi elettorali sono state istituite in scuole, moschee e complessi ospedalieri in tutto il Paese, con un dispiegamento di oltre 70mila uomini delle forze di sicurezza. Il timore, come sempre, è quello di attentati dei talebani.