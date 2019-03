Aereo caduto in Etiopia, Guterres: "Profondamente rattristato"

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è "profondamente rattristato" per la tragica perdita di vite umane nell'incidente aereo in Etiopia. Lo fa sapere in una nota il suo portavoce. Guterres "porge le sue sincere condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e ai loro cari, inclusi i membri dello staff Onu". "Le Nazioni Unite - aggiunge - sono in contatto con le autorità del Paese".