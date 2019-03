Aereo caduto in Etiopia: chiuso spazio aereo ai Boeing 737 Max in Italia e mezza Europa

La direttiva di Londra rimarrà in vigore fino a nuovo ordine e quindi presumibilmente finché non sarà fatta luce sulle cause dell'incidente.



Norwegian Air Shuttle ferma i 737 Max - Restano a terra anche i 18 Boeing 737 Max 8 della Norwegian Air Shuttle. "La sicurezza dei nostri clienti e dei nostri colleghi non sarà mai compromessa, e una volta che le autorità ci suggeriscono di fermare le operazioni, noi certamente ci adeguiamo", ha spiegato Tomas Hesthammer, chief operating officer della Norwegian.



Federal Administration Aviation: "Boeing 737 Max resta idoneo al volo" - Negli Stati Uniti invece il Boeing 737 Max resta idoneo al volo. La Federal Administration Aviation si è impegnata ad agire successivamente se necessario. "Se identificheremo un problema che riguarda la sicurezza, la Faa agirà immediatamente e con azioni appropriate". Anche l'American Airlines ha rassicurato i piloti e gli assistenti di volo sul Boeing 737 Max. "I dati mostrano che il Boeing 737 Max 8 è sicuro", ha affermato la compagnia aerea, precisando che non consentirebbe mai a un "aereo non sicuro" di operare.



Di tutt'altro avviso il senatore repubblicano Mitt Romney, secondo il quale, "per abbondanza di precauzione, la Federal Aviation Administration dovrebbe mettere a terra i 7367 Max 8 fino a che non saranno accertate le cause dei recenti incidenti".



Trump: "Aerei diventati troppo complessi: servono scienziati, non piloti" - Sulla vicenda è intervenuto anche Donald Trump. "Gli aeroplani stanno diventando troppo complessi da pilotare. I piloti non sono più necessari, piuttosto lo sono scienziati informatici del Mit. Lo vedo sempre in molti prodotti. Si cerca sempre di fare un passo avanti non necessario, quando spesso le cose vecchie e più semplici sono molto meglio", ha scritto infatti su Twitter il presidente degli Stati Uniti.



"Le decisioni devono essere prese in una frazione di secondo e la complessità crea pericoli. Tutto questo a costi elevati e con un guadagno molto piccolo. Non so voi, ma io non voglio Albert Einstein come mio pilota. Voglio grandi professionisti a cui sia permesso di avere il controllo di un aereo facilmente e velocemente!" ha aggiunto.