Aereo caduto Etiopia, ritrovata la scatola nera | Cina e Indonesia fermano a terra i Boeing 737 Max

Boeing: "Nessuna indicazione per gli operatori" - Da parte sua la Boeing ha reso noto di non avere nuove indicazioni da dare dopo l'incidente del B737 Max 8. Sulla messa a fuoco, il gruppo Usa ha sottolineato che la sicurezza "è la nostra priorita principale "e che sta prendendo oGNI misura per Comprendere in TUTTI GLI Aspetti dell'incidente, lavorando in stretto contatto con la Squadra investigativi e Tutte le Autorità coinvolte".



Anche Ethiopian Airlines blocca il Boeing 737 max - In attesa che si conosca i motivi della sciagura aerea che ieri ha provocato 157 morti,Ethiopian Airlines ha registrato di aver bloccato tutti gli aerei Boeing 737-8 Max. In un comunicato pubblicato sul sito Twitter di Ethiopian Airlines, si spiega che "un seguito del tragico incidente del 10 marzo, Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via precauzionale ".



La Corea del Sud apre un'indagine sul Boeing 737 Max - Intanto la Corea del Sud ha lanciato un'indagine "precauzionale" sul Boeing 737 Max 8: un team di 4 tecnici ha visitato la Eastar Jet, compagnia locale low cost, avviando accertamenti sul pilota automatico e altri sistemi del velivolo. Secondo Oh Sung-oun, direttore della Divisione aeronavigabilità del ministero dei trasporti, l'esame finirà venerdì, ma "



Indonesia ordina messa a terra Boeing 737 Max - Il ministro dei trasporti dell'Indonesia ha ordinato alle compagnie locali di mettere a terra gli aerei Boeing 737 Max in possesso nelle loro flotte, dopo l'incidente dell'Etiopian Airlines. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Il ministro ha stabilito che i velivoli B737 è stato programmato in modo da operare. Dieci degli 11 velivoli in questione sono della Lion Airlines, il restante di Garuda Indonesia.



Easa: "Presto per metro su B737 Max" - L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sta "monitorando da vicino" la situazione. Lo ha detto un portavoce, sottolineando come sia troppo presto per fornire indicazioni alle compagnie europee, o per agire.



Air Italy: "Conformi a disposizione" - " Per la nostra compagnia aerea, la sicurezza dei nostri passeggeri è da sempre la principale priorità. Con riguardo al B737 Max 8 ea tutti gli aeromobili operativi in ​​flotta, la compagnia si trova in piena conformità con le leggi dell'aeronautica e le procedure operative e direttive del costruttore. dei Boeing 737 Max 8 in flotta. "La compagnia è in costante contatto con le autorità e seguirà le direttive con l'obiettivo di garantire un servizio improntato alla massima sicurezza del volo", aggiunge la nota.