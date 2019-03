Aereo caduto, Boeing: in 10 giorni modifiche al software anti-stallo

Boeing aggiornerà entro 10 giorni il software anti-stallo del suo 737 Max 8, l'aereo sotto accusa per i due disastri avvenuti negli ultimi cinque mesi. In seguito all'incidente avvenuto in Etiopia domenica scorsa, i voli previsti con quel modello di aereo sono stati fermati in tutto il mondo. Dopo la notizia, il titolo Boeing ha accelerato al rialzo in Borsa, segnando un +2,53% a 382,74 dollari.