Adescava minori sui social, un italiano di 48 anni arrestato in Islanda

Per oltre tre anni un italiano ha contattato ragazzine minorenni su diversi social e piattaforme di messaggistica, ottenendo da loro, tramite minacce e ricatti, immagini sessualmente esplicite.

L'uomo, di 48 anni, è stato rintracciato e arrestato in Islanda. Le indagini del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale sono state rese particolarmente difficoltose dall'utilizzo di numerosi nickname e utenze telefoniche estere. Solo in Italia le vittime sono state più di 50 e si sono rivolte alla polizia in cerca di aiuto. L'accusa nei confronti del 48enne è di detenzione di materiale pornografico realizzato con sfruttamento di minori e sostituzione di persona.