Accordo tra istituzioni Ue su nuove norme per i rider

Le istituzioni hanno trovato un accordo sulla direttiva Ue per i lavoratori delle piattaforme come rider e autisti.

Lo fa sapere via X la relatrice del testo per l'Eurocamera, l'eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini. Il Parlamento europeo e i rappresentanti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove regole per migliorare le condizioni di lavoro di queste categorie. Le nuove misure dovrebbero riguardare oltre 30 milioni di persone in Europa, spiega il testo.