Accordo Egitto-Corea del Sud per la produzione navi militari

Il cantiere navale egiziano di Alessandria collaborerà con il gruppo sudcoreano Stx per la coproduzione di navi militari in Egitto, in particolare Offshore Patrol Vessels, con la possibilità di esportare verso Paesi terzi.

Lo fa sapere l'Ufficio stampa statale sul suo sito. L'accordo fa parte di un più ampio Memorandum di intenti firmato dal governo egiziano con quello sudcoreano per sviluppare il porto di Jargoub e creare una zona industriale logistica sulla costa nord-occidentale dell'Egitto. Prevede inoltre la costruzione di un oleodotto con la Libia per facilitare l'esportazione di prodotti petroliferi grezzi verso l'Europa.